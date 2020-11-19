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17:49   19 Ноября 2020
Происшествия

Пенсионер из Самары умер на занятии по задержке дыхания под водой

Пенсионер из Самары умер на занятии по задержке дыхания под водой

Пенсионер скончался во время занятия по задержке дыхания под водой в самарском фитнес-клубе. Пожилой мужчина погрузился в воду, но так и не вынырнул.

Погибшему было 84 года, он регулярно посещал занятия по плаванию. Правоохранители организовали проверку по факту гибели мужчины. По одной из версий полиции, у пенсионера не выдержало сердце.

Проверке подвергнутся и действия тренера. Трагедия случилась во время группового занятия с другими пловцами в фитнес-центре на Лесной улице. Точную причину смерти пенсионера установит экспертиза.

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#гибель #пенсионер #фитнес-клуб

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