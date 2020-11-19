Пенсионер из Самары умер на занятии по задержке дыхания под водой

Пенсионер скончался во время занятия по задержке дыхания под водой в самарском фитнес-клубе. Пожилой мужчина погрузился в воду, но так и не вынырнул.

Пенсионер скончался во время занятия по задержке дыхания под водой в самарском фитнес-клубе. Пожилой мужчина погрузился в воду, но так и не вынырнул.

Погибшему было 84 года, он регулярно посещал занятия по плаванию. Правоохранители организовали проверку по факту гибели мужчины. По одной из версий полиции, у пенсионера не выдержало сердце.

Проверке подвергнутся и действия тренера. Трагедия случилась во время группового занятия с другими пловцами в фитнес-центре на Лесной улице. Точную причину смерти пенсионера установит экспертиза.