Бразильский пациент прожил 51 год в больнице и умер в ней

Паулу Энрике Мачаду прожил в больнице Университета Сан-Паулу в Бразилии 51 год и скончался 19 ноября. Об этом сообщили местные СМИ.

Паулу Энрике Мачаду прожил в больнице Университета Сан-Паулу в Бразилии 51 год и скончался 19 ноября. Об этом сообщили местные СМИ.

Житель Бразилии родился в 1967 году, его мать умерла при родах. В 1969 году Мачаду поставили диагноз "полиомиелит". Заболевание является высокоинфекционным и может привести к общему параличу за несколько часов. Болезнь поражает нервную систему. Мачаду оказался в больнице и прожил там 51 год. Мужчина скончался в четверг.

Пациент увлекался мультфильмами и играми. В больнице Мачаду окончил школу и, несмотря на тяжелое состояние, вел соцсети.