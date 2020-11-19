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17:30   19 Ноября 2020
Происшествия

Сотрудники МВД проводят обыски в батальоне ГИБДД под Воронежем

Сотрудники МВД проводят обыски в батальоне ГИБДД под Воронежем

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Воронежской области проводят обыски в отдельном батальоне ГИБДД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативные мероприятия проводятся в целях проверки поступившей информации. Сотрудники одного из батальонов воронежского ГИБДД могут быть причастны к противоправным действиям, характер которых не уточняется.

Силовики ранее провели обыски в дирекции здравоохранения Омской области. В Минздраве подтвердили эту информацию и сообщили, что сотрудники ФСБ опросили сотрудников.

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#гибдд #проверка #обыски

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