17:30 19 Ноября 2020Происшествия
Сотрудники МВД проводят обыски в батальоне ГИБДД под Воронежем
Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Воронежской области проводят обыски в отдельном батальоне ГИБДД, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Воронежской области проводят обыски в отдельном батальоне ГИБДД, сообщили в пресс-службе ведомства.
Оперативные мероприятия проводятся в целях проверки поступившей информации. Сотрудники одного из батальонов воронежского ГИБДД могут быть причастны к противоправным действиям, характер которых не уточняется.
Силовики ранее провели обыски в дирекции здравоохранения Омской области. В Минздраве подтвердили эту информацию и сообщили, что сотрудники ФСБ опросили сотрудников.