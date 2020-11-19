Сирия смогла открыть современный кардиоцентр в Хомсе вопреки санкциям США

Правительство Сирии смогло обеспечить пациентов с кардиопроблемами современным лечением в условиях экономического давления со стороны Вашингтона.

Правительство Сирии смогло обеспечить пациентов с кардиопроблемами современным лечением в условиях экономического давления со стороны Вашингтона.

Минздрав Сирийской Арабской Республики обеспечил новый центр современным оборудованием для потребностей специалистов. Кардиологический центр с возможностью проведения операций на сердце и установки катетеров был торжественно открыт при больнице для трудящихся в сирийском городе Хомс, сообщает ФАН. Государственная больница обеспечивает услуги по меньшей цене, чем частные учреждения.

Глава Минздрава Сирии Хасан аль-Геббаш обратил внимание на то, что правительству удалось создать отвечающий современным стандартам центр вопреки экономическим санкциям США. Хомс был выбран для начала проекта государственных клиник кардиологической направленности. Министр выразил уверенность, что открытие такого центра стало серьезным достижением для Сирии.