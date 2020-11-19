Сатановский назвал главный просчет НАТО в Карабахе

Эксперт объяснил, почему в рядах Альянса царит полная неразбериха.

Во время конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) Североатлантический альянс показал полную неорганизованность и разобщенность. Такое мнение в эфире на канале «Соловьев LIVE» высказал политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Эксперт обратил внимание, что самый явный признак разобщенности стран НАТО в Нагорном Карабахе – это обращение за помощью к России. Для сплочения войск Североатлантического альянса не хватает увеличения его бюджета, подчеркнул Сатановский. Париж и Вашингтон на официальном уровне запрашивали у Москвы данные о действиях Анкары в НКР.

«США и Франция запрашивают у Владимира Путина (при том, что Россия объявлена одним из двух главных врагов США), что же делает Турция? То есть блок НАТО запрашивает у России информацию о том, что их партнер по блоку делает и какие у него соглашения? Не кажется, что это забавно?», — цитирует политолога издание «Инфореактор».

По мнению Сатановского, силы НАТО не понимают, для чего они находятся в Нагорном Карабахе. Востоковед назвал это «главным просчетом Альянса в НКР». Ведь России приходится рассказывать сильнейшим странам Североатлантического альянса о том, что делают их же партнеры.

Камнем преткновения между Ереваном и Баку уже много лет является Нагорный Карабах — регион, который в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

Воскресное утро 27 сентября 2020 года в районе Нагорно-Карабахской Республики началось с эскалации боевых действий: между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт.

Напомним, вечером 9 ноября 2020 года над территорией Армении недалеко от азербайджанской границы был сбит российский вертолет Ми-24. Ответственность взял на себя Баку, который извинился перед Москвой и принес соболезнования семья двух погибших летчиков. Спустя несколько часов, президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении огня и всех военных действий с 00:00 10 ноября 2020 года в НКР.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соответствующий документ. В нем сказано, что Армения и Азербайджан останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещается миротворческий контингент РФ.