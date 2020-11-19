МИД России призвало Германию предъявить результаты анализов Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к властям Германии, поскольку Москва так и не получила официальных данных от немецких медиков по Навальному.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к властям Германии, поскольку Москва так и не получила официальных данных от немецких медиков по Навальному.

Российские власти призывают Германию предъявить результаты проб и анализов, взятых немецкими врачами у блогера Алексея Навального во время лечения в клинике Charite. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы призываем немецкую сторону раскрыть материалы по "делу" Навального, предъявить результаты проб и анализов, взятых европейскими врачами, непосредственно немецкими врачами бундесвера. Требуем, чтобы российской стороне в ответ на ее запросы предоставили нормальный, а не вымаранный документ", — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что в документах, которые предоставила ОЗХО, была замазана черным маркером вся фактура, которая и представляет ценность. Захарова назвала их "полуотписками".