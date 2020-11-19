В Росстате рассказали о преимуществах российской ОС при переписи населения

Первый этап Всероссийской переписи населения прошел с использованием новых планшетов с отечественной операционной системой "Аврора". Об этом рассказали специалисты Росстата.

Первый этап Всероссийской переписи населения прошел с использованием новых планшетов с отечественной операционной системой "Аврора". Об этом рассказали специалисты Росстата.

Изменения планируют внести в систему к началу основного этапа, который запланирован на апрель 2021 года. Отказ от иностранных операционных систем был сознательным, так как важно обеспечить сохранность данных о российском населении. Информация в целях безопасности не передается по мобильной связи.

"По датчикам GPS мы оцениваем только активность переписчика и количество заполненных им анкет", – рассказал замглавы Росстата Павел Смелов в интервью Федеральному агентству новостей.

Сведения о россиянах хранятся только на планшете, а позже они попадают в защищенную базу данных. Устройство достаточно удобно в пользовании даже для старшего поколения. Программа также способна находить ошибки. Применение стилуса в ряде регионов более эффективно из-за морозной погоды.

Цифровые технологии Росстата могут изменить бизнес в России. Предприятия получили запросы на изготовление более 350 тысяч планшетов для переписи, сообщает телеканал "360".