Китай готов скупить опустевшие порты Прибалтики

Китай расширил сферу своих интересов на морские порты прибалтийских стран, стремясь не только расширить свои возможности в области перевозок, но и получить контроль над транспортными узлами.

Китай расширил сферу своих интересов на морские порты прибалтийских стран, стремясь не только расширить свои возможности в области перевозок, но и получить контроль над транспортными узлами.

Об этом в беседе с изданием Sputnik Латвия рассказал профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, исполняющий обязанности директора Института дальнего Востока Алексей Маслов.

Китай, по его словам, активно реализует стратегию расширения собственного присутствия в Европе, и уже находится на третьем этапе постепенного укрепления своих позиций в сфере морских перевозок.

«На первом этапе КНР осуществляла стандартные перевозки через Роттердам и Гамбург, которые считаются крупнейшими портами для входа в Европу. После этого Пекин занялся расширением присутствия на Средиземном море. В 2017 году под контроль Китая перешел греческий порт Пирей, затем начались переговоры по итальянским портам, включая Геную и Триест», — рассказал эксперт.

А сейчас, по его словам, можно наблюдать, как Китай осуществляет заход в порты Балтийского моря.

При этом, добавил Маслов, Китай не просто расширяет собственные возможности в области грузоперевозок, он стремится взять порты под свой контроль. Для этого Пекин создает компании, которые становятся управляющими портами. Например, китайская сторона уже владеет частью портовых сооружений в Роттердаме, Гамбурге, Пирее.

Власти Литвы, по его словам, ничуть не возражают против подобной экспансии Китая.

«Вильнюс рассматривает увеличение пропускной способности своих портов и их возможную реконструкция за китайский счет как способ нарастить экономическую мощь Литвы», — добавил Маслов.

Ранее Sputnik Латвия уже сообщал, что прибалтийские порты из-за принятого властями Литвы, Латвии и Эстонии антироссийского политического курса лишились значительной части, лишились значительной части транзитного грузопотока. Например, падение грузооборота в одном из латвийских портов – порту Вентспилса – за период с января по октябрь 2020 года составило более 40%.

По мнению экспертов, после того, как Москва реализовала свою стратегию по переориентации грузопотоков в отечественные порты, ситуацию для стран Балтии мог бы исправить Китай.