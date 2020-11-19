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17:57   19 Ноября 2020
Весь мир

Китай готов скупить опустевшие порты Прибалтики

Китай готов скупить опустевшие порты Прибалтики

Китай расширил сферу своих интересов на морские порты прибалтийских стран, стремясь не только расширить свои возможности в области перевозок, но и получить контроль над транспортными узлами.

Об этом в беседе с изданием Sputnik Латвия рассказал профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, исполняющий обязанности директора Института дальнего Востока Алексей Маслов.

Китай, по его словам, активно реализует стратегию расширения собственного присутствия в Европе, и уже находится на третьем этапе постепенного укрепления своих позиций в сфере морских перевозок.

«На первом этапе КНР осуществляла стандартные перевозки через Роттердам и Гамбург, которые считаются крупнейшими портами для входа в Европу. После этого Пекин занялся расширением присутствия на Средиземном море. В 2017 году под контроль Китая перешел греческий порт Пирей, затем начались переговоры по итальянским портам, включая Геную и Триест», — рассказал эксперт.

А сейчас, по его словам, можно наблюдать, как Китай осуществляет заход в порты Балтийского моря.

Китай готов скупить опустевшие порты Прибалтики

При этом, добавил Маслов, Китай не просто расширяет собственные возможности в области грузоперевозок, он стремится взять порты под свой контроль. Для этого Пекин создает компании, которые становятся управляющими портами. Например, китайская сторона уже владеет частью портовых сооружений в Роттердаме, Гамбурге, Пирее.

Власти Литвы, по его словам, ничуть не возражают против подобной экспансии Китая.

«Вильнюс рассматривает увеличение пропускной способности своих портов и их возможную реконструкция за китайский счет как способ нарастить экономическую мощь Литвы», — добавил Маслов.

Китай готов скупить опустевшие порты Прибалтики

Ранее Sputnik Латвия уже сообщал, что прибалтийские порты из-за принятого властями Литвы, Латвии и Эстонии антироссийского политического курса лишились значительной части, лишились значительной части транзитного грузопотока. Например, падение грузооборота в одном из латвийских портов – порту Вентспилса – за период с января по октябрь 2020 года составило более 40%.

По мнению экспертов, после того, как Москва реализовала свою стратегию по переориентации грузопотоков в отечественные порты, ситуацию для стран Балтии мог бы исправить Китай.

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