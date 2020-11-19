Новый терминал в Усть-Луге выведет белорусский транзит из Прибалтики

В Ленинградской области ускоренными темпами строится новый проект.

Белорусский грузопоток вскоре смогут переориентировать в Россию из портов Прибалтики. Это стало возможным благодаря проекту LUGAPORT в Ленинградской области. Ему уже дали старт в Усть-Луге, сообщает портал Baltnews.

Торжественная церемония открытия прошла в рамках выставки «Транспортная неделя – 2020», на которой присутствовал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Он дал добро на запуск строительства LUGAPORT. По его указанию директору «Универсального торгового терминала «Усть-Луга»» Алексею Жаркову начался завоз строительных материалов.

По словам президента группы компаний «Новотранс» Константина Гончарова, который рассказывал главе правительства РФ о ходе реализации проекта, к 2024 году LUGAPORT будет окончен. Подготовка к строительству началась еще в августе 2019 года. В июне 2020 года был завершен этап создания искусственных земельных участков общей площадью 47 гектаров.

«LUGAPORT строится ускоренными темпами с применением самых современных технологий. Сегодня мы приступили к строительству объектов терминала. Хочу заверить, что уже к концу 2024 года, как и предусмотрено графиком, LUGAPORT будет введен в строй. Это будет один из самых высокотехнологичных терминалов. Он обеспечит российских экспортеров перевалочными мощностями, которые сегодня в комплексе предлагают лишь прибалтийские порты», — рассказал Константин Гончаров.

Президент «Новотранса» обратил внимание, что порт Усть-Луга получит прирост на 24 миллиона тонн новых грузов в год. Михаилу Мишустину такие перспективы понравились. Он одобрил проект и пожелал компании удачи в его реализации.

Заместитель генерального директора ООО «Новотранс Актив» Вячеслав Петренко рассказал Baltnews, что в будущем новый терминал будет участвовать в переориентации грузов в Белоруссию из Прибалтики. Также LUGAPORT будет помогать российским экспортерам, которым больше не придется возить грузы через другие страны.

«У нас есть возможность переработки самой широкой номенклатуры грузов, но пока никаких официальных обращений к нам не было. Здесь важно понимать, что если такой вопрос возникнет и будут определены номенклатура грузов, объемы перевалки и так далее, то отношения с белорусской стороной должны иметь долгосрочный характер на основе четко прописанных договорных обязательств», — подчеркнул Петренко.

Дело в том, что специально для белорусских грузов будут строить складские помещения, внедрять определенные технологии. Перед этим российская сторона должна понимать, что объемы этих грузов придут в страну надолго, подытожил Петренко.

LUGAPORT – это проект многопрофильного транспортно-логистического комплекса. Он будет способен принимать около 24–26 миллионов тонн груза в год.