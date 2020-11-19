Исландцы ищут дружбы с петербуржцами

Консульство страны в Петербурге организовало выставку «Сказочная Исландия».

В Петербурге проходит выставка фотокартин известного исландца Йона Рунара Хильмарссона. Экспозиция посвящена родине фотографа и называется «Сказочная Исландия». Открытию выставки посодействовало Консульство европейской страны.

Домом работ Хильмарссона на ближайшие несколько месяцев станет Институт специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга, который, как уже писала «Политика Сегодня», откроет в следующем году первую школу театральных тифлокомментаторов.

Видами острова в городе на Неве уже насладились помощник Консула Исландии в Санкт-Петербурге, сотрудники и слушатели Института, ярые любители скандинавских стран.

Профессор и доктор педагогических наук Евгения Елагина тоже участвовала в открытии выставки 18 ноября — островное государство привлекает ее «магической природой, очень близкой к нам культурой и дружелюбностью». По ее словам, многие библиотеки города давно сотрудничают с Консульством Исландии.

«Весь аппарат консульства работает над тем, чтобы знакомить петербуржцев с культурой этой страны», — сказала ПС проректор по научной деятельности Института специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга.

В прошлом году творческие жители западного государства уже приезжали в Санкт-Петербург, чтобы рассказать россиянам о своей родине в рамках проекта «Russian Souvenir». Музыканты и актеры не только популяризировали интерес к стране гейзеров и вулканов, но и с интересом изучали культуру России.

Нынешняя фотовыставка проходит при поддержке Дружественного общества между Исландией и Россией «ОDRI». Вход для всех желающих петербуржцев и гостей города — бесплатный.

Весной 2021 года Йон Рунар Хильмарссон планирует устроить второй вернисаж в культурной столице России.