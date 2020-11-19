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16:38   19 Ноября 2020
Происшествия

Силовики нагрянули с проверкой в министерство здравоохранения Омска

Силовики нагрянули с проверкой в министерство здравоохранения Омска

Сотрудники силовых структур проверяют дирекцию и министерство здравоохранения в Омске. Такую информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Работников дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области опрашивают представители силовых структур. Никого не задержали. В рамках проверки у сотрудников отбираются пояснения, говорится в сообщении пресс-службы ФСБ. Главу бюджетного ведомства Виктора Бабикова пригласили для дачи пояснений.

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#фсб #обыски #омск

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