Силовики нагрянули с проверкой в министерство здравоохранения Омска

Сотрудники силовых структур проверяют дирекцию и министерство здравоохранения в Омске. Такую информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Сотрудники силовых структур проверяют дирекцию и министерство здравоохранения в Омске. Такую информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Работников дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области опрашивают представители силовых структур. Никого не задержали. В рамках проверки у сотрудников отбираются пояснения, говорится в сообщении пресс-службы ФСБ. Главу бюджетного ведомства Виктора Бабикова пригласили для дачи пояснений.