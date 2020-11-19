Полиция задержала подозреваемых в серии автоугонов в Подмосковье

Злоумышленникам грозит до десяти лет тюремного заключения.

Полиция задержала двоих мужчин по подозрению в серии угонов автомобилей в Московской области. Оба уже были судимы ранее, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД в четверг, 19 ноября.

По данным издания «Вести Подмосковья», роли злоумышленников были скоординированы. Один из них с помощью спецоборудования угнал в Домодедово автомобиль отечественного производства, в салоне которого также находился комплект зимней резины. В дальнейшем мужчина перегнал транспортное средство в Реутов.

После так называемого «отстоя» другой соучастник преступления прикрепил на похищенную машину поддельные государственные номера и отогнал ее в Егорьевск. Сумма ущерба составила примерно 300 тысяч рублей.

Одного из подозреваемых задержали после очередного перегона автомобиля, другой был задержан возле своего дома в Домодедово. Правоохранительные органы провели в квартирах мужчин обыски, где нашли оборудование для вскрытия замков, несколько страховых полисов автострахования, а также свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), владельцами которого они не являлись.

Полиция установила причастность злоумышленников к трем аналогичным преступлениям в Подмосковье. По факту случившегося возбуждено дело по статье 158 УК РФ «Кража». Автоугонщикам грозит до десяти лет заключения.