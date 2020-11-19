Парламентарий Вострецов назвал Цукерберга виновником хаоса в интернете

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов сравнил разработки в сфере интернета с достижениями в области ядерной энергии.

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов сравнил разработки в сфере интернета с достижениями в области ядерной энергии.

По словам парламентария, в руках врагов России популярные интернет-сайты могут сравниться с ядерными бомбами, так как имеют аналогичную разрушительную силу. Вострецов напомнил, что ядерная энергия может быть как в атомных станциях и нести пользу, так и в атомных бомбах и нести разрушения.

"Если мы не умерим аппетиты Билла Гейтса, Марка Цукерберга и всех остальных, для которых Господь Бог — всего лишь Золотой телец, и плевать они хотели на страдания и жизни людей! Это из-за них мы рано или поздно погрузимся в мир хаоса", — цитирует Вострецова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Депутат уверен, что именно из-за усилий руководства таких соцсетей и хостингов, как Facebook и YouTube, пылает Ближний Восток и многие постсоветские страны. Вострецов подчеркнул, что суверенным правом любой страны является оценка производимого ресурсами контента, поэтому новый закон о противодействии цензуре российских СМИ в Сети поспособствует юридическому закреплению этого права.