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16:20   19 Ноября 2020
Общество

Суд запретил Меню выходить из дома и общаться с фигурантами дела

Суд запретил Меню выходить из дома и общаться с фигурантами дела

Басманный суд Москвы вынес вердикт по делу аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Суд избрал меру пресечения обвиняемому в растрате бюджетных средств Михаилу Меню в виде "запрета определенных действий" сроком на 2 месяца, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Согласно решению суда, аудитору Счетной палаты до 18 января запрещено выходить из дома более чем на 2 часа, а также общаться с другими фигурантами дела. Кроме того, Михаилу Меню запретили заходить в интернет, получать и отправлять электронную почту.

Напомним, Меня обвиняют в растрате 700 миллионов рублей. По версии следствия, в 2011 году чиновник, будучи губернатором Ивановской области, принимал непосредственное участие в выведении указанных средств из бюджета региона. Аудитора задержали 18 ноября, Михаил Мень отрицает свою вину.

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