Суд запретил Меню выходить из дома и общаться с фигурантами дела

Басманный суд Москвы вынес вердикт по делу аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Басманный суд Москвы вынес вердикт по делу аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Суд избрал меру пресечения обвиняемому в растрате бюджетных средств Михаилу Меню в виде "запрета определенных действий" сроком на 2 месяца, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Согласно решению суда, аудитору Счетной палаты до 18 января запрещено выходить из дома более чем на 2 часа, а также общаться с другими фигурантами дела. Кроме того, Михаилу Меню запретили заходить в интернет, получать и отправлять электронную почту.

Напомним, Меня обвиняют в растрате 700 миллионов рублей. По версии следствия, в 2011 году чиновник, будучи губернатором Ивановской области, принимал непосредственное участие в выведении указанных средств из бюджета региона. Аудитора задержали 18 ноября, Михаил Мень отрицает свою вину.