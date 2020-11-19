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16:19   19 Ноября 2020
Общество

Минздрав призвал регионы ускорить выдачу лекарств от COVID-19 больным

Минздрав призвал регионы ускорить выдачу лекарств от COVID-19 больным

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал глав регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом принимать ограничительные меры.

Мурашко отметил, что регионы должны ускорить начало предоставления необходимых для лечения коронавируса бесплатных лекарств амбулаторным пациентам. Министр подчеркнул, что от своевременного начала терапии заболевания зависит успех лечения.

Он призвал глав регионов со сложной эпидемиологической ситуацией вводить ограничительные меры. В том числе и точечные, в отдельных муниципалитетах, где заболевамость коронавирусом особенно высокая. Мурашко выразил сожаление, что не все главы регионов воспользовались правом вводить ограничения.

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#регионы #минздрав #коронавирус

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