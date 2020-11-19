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16:16   19 Ноября 2020
Происшествия

Москвичка порезала женщину на крыльце продуктового магазина

Москвичка порезала женщину на крыльце продуктового магазина

Девушка набросилась с ножом на 36-летнюю женщину в Москве. Очевидцы происшествия рассказали, что нападение произошло прямо на крыльце продуктового магазина "Пятерочка".

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали нападавшую. Правоохранители начали проверку данных, направленную на установление всех обстоятельств случившегося.

Инцидент произошел на Люблинской улице столицы. В результате нападения пострадавшая получила порезы на руках и шее. По предварительным данным, злоумышленница может состоять на учете у психиатра. Причины происшествия пока не установлены.

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