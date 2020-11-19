Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:12   19 Ноября 2020
Происшествия

Суд зачитал приговор сотрудникам ярославской ИК за пытки над заключенными

Суд зачитал приговор сотрудникам ярославской ИК за пытки над заключенными

Суд признал виновными 11 сотрудников ярославской колонии по делу об избиении осужденного.

Сотрудники исправительной колонии №1 УФСИН по региону признаны виновными в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба СК РФ. Фигурантам дела дали от 3 до 4 лет и 3 месяцев заключения в колонии общего режима. Шестерых фигурантов дела отпустили в зале суда, им зачли срок пребывания в СИЗО. Двое обвиняемых будут оправданы, но резолютивной части еще нет.

Следствие считает, что нападение на осужденного произошло в июне 2017 года. Заключенному нанесли телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью. СМИ публиковали видео с пытками пострадавшего мужчины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #приговор #избиение #нападение #колония #ярославская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров