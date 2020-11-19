Суд зачитал приговор сотрудникам ярославской ИК за пытки над заключенными

Суд признал виновными 11 сотрудников ярославской колонии по делу об избиении осужденного.

Суд признал виновными 11 сотрудников ярославской колонии по делу об избиении осужденного.

Сотрудники исправительной колонии №1 УФСИН по региону признаны виновными в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба СК РФ. Фигурантам дела дали от 3 до 4 лет и 3 месяцев заключения в колонии общего режима. Шестерых фигурантов дела отпустили в зале суда, им зачли срок пребывания в СИЗО. Двое обвиняемых будут оправданы, но резолютивной части еще нет.

Следствие считает, что нападение на осужденного произошло в июне 2017 года. Заключенному нанесли телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью. СМИ публиковали видео с пытками пострадавшего мужчины.