16:12 19 Ноября 2020Происшествия
Суд зачитал приговор сотрудникам ярославской ИК за пытки над заключенными
Суд признал виновными 11 сотрудников ярославской колонии по делу об избиении осужденного.
Суд признал виновными 11 сотрудников ярославской колонии по делу об избиении осужденного.
Сотрудники исправительной колонии №1 УФСИН по региону признаны виновными в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба СК РФ. Фигурантам дела дали от 3 до 4 лет и 3 месяцев заключения в колонии общего режима. Шестерых фигурантов дела отпустили в зале суда, им зачли срок пребывания в СИЗО. Двое обвиняемых будут оправданы, но резолютивной части еще нет.
Следствие считает, что нападение на осужденного произошло в июне 2017 года. Заключенному нанесли телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью. СМИ публиковали видео с пытками пострадавшего мужчины.