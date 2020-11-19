Черчесова назвали «плохим психологом» после инцидента с Дзюбой

Эксперты полагают, что тренер российской сборной неверно «прочитал» ситуацию с капитаном команды.

8 ноября 2020 года российский футболист, капитан сборной страны по футболу и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал жертвой взлома личного мобильного устройства. Злоумышленники опубликовали в сети интимное видео спортсмена. Позже главный тренер Станислав Черчесов объявил, что Дзюба исключен из состава сборной России на ноябрьские матчи против Сербии, Молдавии и Турции.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» политики и ведущие обсудили инцидент с российским футболистом. Председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Госдумы по образованию и науке Петр Казанский объяснил, почему публикация видеоматериалов личного пользования так негативно отразилась на карьере Дзюбы.

«В первую очередь, эта ситуация касается воспитания самого Артема Дзюбы и воспитания того человека, который выложил это в интернет. Таких именитых спортсменов, как Дзюба, можно назвать лидерами общественного мнения. Это человек нашего города [Санкт-Петербурга], это человек всей России, это игрок одного из 20 самых популярных в мире футбольных клубов. Эта ситуация больше касается даже не Дзюбы, а самого клуба и страны, потому что эти новости облетели сразу же весь мир», — рассказал вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России.

Впрочем, нельзя забывать и о психологической стороне вопроса. По мнению Казанского, тренер российской сборной Станислав Черчесов с правильной оценкой ситуации не справился:

«Он [Черчесов] неплохой тренер, он, все-таки, вывел нашу сборную в полуфинал чемпионата мира. Но, к сожалению, как психолог, он не смог решить эту ситуацию. И вчера [18 ноября 2020 года, когда прошел матч Россия-Сербия, закончился проигрышем РФ 5:0] мы увидели, что наша сборная без Дзюбы никак не может сыграться. Поэтому можно сказать, что эта ситуация отразилась на всей команде, которая не может взять себя в руки и забить хотя бы один мяч оппонентам», — добавил специалист.

В целом, произошедший с Артемом Дзюбой инцидент может случиться абсолютно с каждым лицом, которое добилось определенных высот в той или иной профессии: от футболиста до видного политика. И «мелкими неприятностями» дело в этом случае не ограничится, полагает ведущая ток-шоу «Естественный отбор» Зинаида Руденко. Она привела пример, когда пострадавший после «слива» столкнулся с тем, что его карьере пришел конец.

«Был прецедент во Франции, когда кандидат на пост мэра Парижа выбыл из политической игры именно после такого неприятного момента. Его конкуренты подстроили ситуацию в одной из гостиниц. Это стало достоянием общественности и стоило ему карьеры. По мнению общественности, его поведение было некорректным и все: на нем поставили жирный крест», — рассказала Руденко.

Речь идет о кандидате от партии французского президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво. Он снял свою кандидатуру после того, как в сети появились видео с его участием интимного характера.