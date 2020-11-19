Сирийские власти восстанавливают сельскохозяйственную инфраструктуру в Хаме

Руководство сирийской провинции Хама занимается восстановлением ирригационной сети в долине Аль-Габ, часть территории которой освобождена от террористов.

Руководство сирийской провинции Хама занимается восстановлением ирригационной сети в долине Аль-Габ, часть территории которой освобождена от террористов.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что Министерство водных ресурсов и сельского хозяйства Сирии принимает участие в восстановлении сельскохозяйственных угодий в плодородной долине Аль-Габ, что на западе провинции Хама.

Это один из крупнейших сельскохозяйственных регионов Сирии, из-за чего Аль-Габ называют "хлебной корзиной" ближневосточного государства.

Несколько лет долину контролировали боевики, из-за чего существенно пострадала сельскохозяйственная инфраструктура. Армия САР освободила большую часть региона во время успешных наступательных операций в 2019 и 2020 годах.

Власти Сирии выделили 2,4 миллиарда сирийских фунтов на восстановление инфраструктуры в долине Аль-Габ. Эти средства будут потрачены на ремонт служебных дорог, ирригационную сеть и мост Шатха. В первую очередь следует восстановить работу сети каналов, несущих воду в поля. Урожаи в Аль-Габ помогут решить продовольственную проблему в Сирии.