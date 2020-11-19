СМИ: бюджетные ограничения ослабили армию Соединенных Штатов

ВС США переживают сложные времена. В связи с ограничениями по бюджету, введенными еще администрацией Барака Обамы, индекс боевой мощи американских войск постоянно снижается.

ВС США переживают сложные времена. В связи с ограничениями по бюджету, введенными еще администрацией Барака Обамы, индекс боевой мощи американских войск постоянно снижается.

Об этом сообщают аналитики информационного канала Fox News.

Тактика борьбы с терроризмом привела к усилению геополитических противников Соединенных Штатов. Среди них Россия, Китай, Иран и КНДР, которые стремительно развивали свои вооружения и технологии. Подобной проблеме посвящен доклад стратегического исследовательского института Heritage Foundation, который изучили репортеры Fox News.

Институт оценивает мощь государств по собственной шкале, в градации которого есть "очень слабые", "слабые", "средние", "сильные" и "очень сильные" страны в военном отношении. На 2021 год мощь ВС США оценивается уже на среднем уровне. Для ВМС прогноз еще серьезнее — эксперты указывают ее как "среднюю с тенденцией к снижению до слабой".

В 2011 году при Обаме был принят закон о контроле за расходованием бюджетных средств. Как результат, военные США начали испытывать сложности с восстановлением потерь техники, материальных средств и людских ресурсов за 20 лет борьбы с терроризмом. Вдобавок население Соединенных Штатов устало от череды конфликтов, которые легли серьезной нагрузкой на налогоплательщиков. Все эти факторы привели к ухудшению боеготовности американской армии, подчеркнули аналитики.