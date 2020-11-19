Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:00   19 Ноября 2020
Происшествия

Самодельный электропастух убил пьяницу в Мордовии

Самодельный электропастух убил пьяницу в Мордовии

Самодельный электропастух пенсионера убил пьяного мужчину в Мордовии. Гражданин случайно забрел в огород и зацепил провода.

Пенсионер из Инсарского района соорудил устройство для выращивания многолетних трав. Мужчина протянул два оголенных провода по периметру участка и сам изготовил генератор электрических импульсов.

Коровы обходили это место стороной. Однако пьяный мужчина не смог распознать опасность. Он набрел на провода и скончался от удара током. Суд признал виновным пенсионера в причинении смерти по неосторожности. Его приговорили к двум годам лишения свободы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#убийство #мордовия #пастух

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров