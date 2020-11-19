Самодельный электропастух убил пьяницу в Мордовии

Самодельный электропастух пенсионера убил пьяного мужчину в Мордовии. Гражданин случайно забрел в огород и зацепил провода.

Самодельный электропастух пенсионера убил пьяного мужчину в Мордовии. Гражданин случайно забрел в огород и зацепил провода.

Пенсионер из Инсарского района соорудил устройство для выращивания многолетних трав. Мужчина протянул два оголенных провода по периметру участка и сам изготовил генератор электрических импульсов.

Коровы обходили это место стороной. Однако пьяный мужчина не смог распознать опасность. Он набрел на провода и скончался от удара током. Суд признал виновным пенсионера в причинении смерти по неосторожности. Его приговорили к двум годам лишения свободы.