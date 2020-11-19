Психолог озвучил план действий при сливе в сеть интимных фото

Нужно рассказать злоумышленнику о неизбежных последствиях за содеянное и не показывать страх, сказал Владимир Соколюк.

Психолог-конфликтолог Владимир Соколюк объяснил, как правильно разговаривать со человеком, который шантажирует «сливом» вашего интимного контента. По мнению эксперта, правильным будет дать понять злоумышленнику о неизбежных последствиях за содеянное, вплоть до уголовного наказания.

«Как сказал Александр Невский: "Кто к нам с мечом пойдет, то этого меча и погибнет!" .Нужно показать, что у вас нет дикого страха этого "слива". Закон все-таки защищает вас, но каждый должен знать, как это сделать, чтобы достойно ответить. Потому что если мы не знаем, что с этим делать, мы напуганы, а если агрессор увидит, что мы не жертва, что мы можем пойти в контратаку, тот он отступит. А если вы покажете, что вам страшно, то вас так и будут шантажировать», — отметил конфликтолог.

«Народные Новости» и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-конференцию на тему защиты своих персональных данных после инцидента с футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой. Звезды, политики, адвокаты и психологи объяснили правила поведения в подобных ситуациях.

Что делать, если интимный контент с вашим участием уже появился в сети? Соколюк дал совет, как переживать подобные случаи. Особое внимание психолог уделил подросткам, родители которых должны быть очень внимательными к пострадавшим, и нив коем случае их не осуждать.

Если вы что-то снимаете на электронные устройство, здесь всегда риск. Просто помните об жтом. Что касается подростков, это очень серьезный вопрос, здесь можно столкнуться вплоть до буллинга. Родителям нужно быть внимательным, разговаривать с детьми и показывать, что вы всегда на стороне ребенка. Нельзя обсуждать и осуждать. Возможно, есть необходимость в детском психологе, потому что не все родителям и друзьям ребенок может доверить. Очень много стыда после таких акций. Много чувства вины. Чтобы эти жернова психику не поломали, надо ребенка поддержать, что ничего страшного не произошло. Взрослым попроще, потому что они более устойчивы с точки зрения физиологии», — подытожил специалист.

Взрослым людям, ставшими жертвами «порномести», эксперт советует заручиться поддержкой близких людей и по-минимум выходить в медийное пространство.

«Лучше сделать небольшой карантин, отойти от этого всего, устроить с Хочется оправдаться, что-то записать, как Дзюба, но лучше уйти в тень. Здесь легко сорваться на оправдания, особенно, если мы говорим о публичных людях», — заключил психолог.

В ночь на 8 ноября в интернете появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Позже выяснилось, что распространивший в сети ролик требовал у нападающего «Зенита» денег. В обмен на молчание Дзюбе предложили заплатить пять миллионов долларов. Спортсмен отказался платить из-за того, что сумма оказалась для него слишком большой, к тому же он не был уверен, что шантаж на этом закончится, а видео все равно не окажется в интернете.

Шумиха обернулась тем, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать игрока на предстоящие матчи национальной команды, чтобы оградить его от излишнего негатива. Спортивная общественность отреагировала на скандал неоднозначно, хотя некоторые представители шоу-бизнеса поддержали нападающего.