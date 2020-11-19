Патриотизм умершего главы МИД Сирии восхитил его коллегу из Китая

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И отдал дань памяти своему сирийскому коллеге Валиду Муаллему, который скончался 16 ноября.

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И отдал дань памяти своему сирийскому коллеге Валиду Муаллему, который скончался 16 ноября.

Глава китайского дипломатического ведомства подчеркнул, что министр Муаллем всю свою жизнь посвятил Сирии, пишет ФАН. Он боролся за защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, отметил Ван И.

Муаллем твердо защищал интересы сирийского народа, а его патриотизм и профессионализм достойны восхищения, подчеркнул глава МИД Китая. Также он заявил, что за время работы в должности руководителя внешнеполитического ведомства САР Муаллем внес значительный вклад в развитие сирийско-китайских отношений.

Пекин разделяет борьбу законного правительства Сирии и народа государства за свободу и независимость, отметил Ван И. Китайские власти рассчитывают на дальнейшее развитие сотрудничества с Дамаском, добавил дипломат.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем скончался 16 ноября в возрасте 79 лет и был похоронен в тот же день.