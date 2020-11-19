Россиян ждет новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству

Правительство России утвердило новый порядок выплат больничных и пособий по материнству, предполагающий перечисление денег напрямую из Фонда социального страхования.

Правительство России утвердило новый порядок выплат больничных и пособий по материнству, предполагающий перечисление денег напрямую из Фонда социального страхования.

Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках заседания кабмина сообщил, что в некоторых регионах страны данная система активно работает и неплохо себя зарекомендовала. Из-за отсутствия бумажной волокиты люди стали быстрее получать все положенные выплаты, а территориальные органы фонда самостоятельно проверяют правильность начисления денежных средств.

Новая практика, по словам главы кабинета министров, будет распространена с 2022 года. Кроме того, правительство объявило о готовности перейти на "проактивный формат работы". Таким образом, все пособия по беременности, родам или временной нетрудоспособности будут оформляться в автоматическом режиме.