Польша пригрозила Евросоюзу распадом и попросила у него денег

Эксперты считают, что Варшава выступила с критикой ЕС, чтобы успокоить протестные волнения в стране.

В Польше заявили, что поведение стран Запада, которые пытаются навязать свою волю, ведет к распаду Европейского союза. Такое мнение выразил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.

Эксперты назвали прогноз польских властей «пафосом», нужным для того, чтобы разрешить собственный внутренний кризис.Что возмутило Польшу в ЕС, разобралась «Политика Сегодня».

Чем недовольна Польша?

Власти Венгрии и Польши наложили вето на новый проект бюджета Евросоюза на 2021-2027 года. Кроме того, Будапешт и Варшава «забраковали» дополнительный фонд, который предназначен для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Позже к ним присоединилась Словения.

This headline repeats a lie. The EU is not 'punishing' PL and HU for their conservative policies. They are requiring those two countries to abide by the law. Orban and Kaczynski are throwing up smoke, trying to create a culture war where there is none. https://t.co/CeEa8VJUdl — Anne Applebaum (@anneapplebaum) November 19, 2020

Согласно проекту бюджета, фонд восстановления экономики составит 750 млрд евро.

Только на этот раз Совет ЕС внес небольшие корректировки. Теперь решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами Евросоюза станет следование принципу верховенства права.

В несоблюдении последнего Брюссель неоднократно обвинял страны Восточной Европы, которые получали гораздо больше денежных средств, нежели их вносили. Так, нововведение призвано перекрыть доступ к фондам тем странам, где нарушаются свобода прессы или демократические принципы.

Именно это требование не устроило Польшу и Венгрию. У обоих государств нередко возникали разногласия с Брюсселем в вопросе оценки этих норм права. В частности, власти двух стран обвиняли Еврокомиссию в попытках нарушить их суверенитет и волю народа.

Как рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов, высший орган ЕС действительно позволяет себе очень многое, нередко пытаясь оказывать давление на других участников сообщества.

«Евросоюз — это не организация, устроенная по принципам верховенства права. Это организация, сформированная по принципам верховенства еврократии. И именно это здесь и имеется в виду, потому что правительство Европы формируется каким-то загадочным образом. То есть очень непростая схема его формирования. Между тем, Еврокомиссия может очень много. В частности, она оказывает сильное давление на национальные администрации, которые вынуждены периодически обращаться к праву», — объяснил эксперт в беседе с корреспондентом ПС.

Премьер Польши Михал Дворчик объявил, что изначально ЕС создавался, как сообщество стран, которые «относились друг к другу по-партнерски» и играли много лет «по честным правилам».

«Сегодня же часть стран пробует это изменить, пробует навязать свою волю, нарушая трактаты. <…> Сегодня дело касается Польши и Венгрии, но в перспективе можно сказать, что это способ действий, который может угрожать всему Евросоюзу», — предрек глава канцелярии.

По его словам, два государства стремятся предотвратить этот процесс, начав с борьбы за соблюдение заключенных соглашений, правил и партнерских отношений.

Грех жаловаться

В отличие от Венгрии Польша вписана в Евросоюз более удачно, считает Колташов. По его словам, страна получала немалые субсидии, в частности, направленные на развитие польской инфраструктуры. По данным Министерства финансов Польши, с момента вступления Варшавы в ЕС (с 2004 года) до конца марта 2019 года в бюджет государства поступило более 163 млрд евро.

«В случае с Польшей у ЕС есть очень серьезный инструмент под названием “не дать денег”. Те самые польские дороги, которые так восхищают украинских заробитчан [приезжий работник — прим. ред.], это все во многом построено на деньги ЕС. Польше на самом деле жаловаться здесь грех», — уверен эксперт.

В свою очередь реакция венгерских властей вполне понятна. Они находятся в конфликте с Евросоюзом достаточно давно. В сентябре 2018 года депутаты Европейского парламента даже приняли резолюцию, в которой обозначалась угроза со стороны Венгрии. По мнению парламентариев, страна отступила от основополагающих принципов демократии, прежде всего, касающихся прав мигрантов.

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал нелегальных мигрантов биологической угрозой:https://t.co/FU4gBdtZFL pic.twitter.com/EUYdoL3sew — ТАСС (@tass_agency) August 7, 2020

«У Венгрии там консервативная администрация. У Польши якобы тоже, но она, скорее, либерально-консервативная, антироссийская, чрезвычайно проамериканская в отличие от венгерской, которая выглядит более самостоятельной», — рассуждает собеседник издания.

В этой связи объединение Варшавы и Будапешта против ЕС, скорее, обусловлено ситуацией.

Интересы Польши

По словам Колташова, сейчас польское руководство находится в «стрессовом» режиме из-за протестных волнений общества. Не первую неделю в стране идут массовые митинги против запрета абортов. Поэтому конфронтация с ЕС — попытка разрешить внутренний кризис, который, по словам эксперта, в немалой степени «дирижируется» из Брюсселя.

«Велико общественное недовольство откровенным идиотизмом польских властей, которые в своих консервативных играх ушли совсем не туда. За частичной организацией этого недовольства стоит еврократия, которая предпочла бы иметь более покладистую польскую администрацию, чем нынешнюю дерзкую. Мы наблюдаем много различных пересечений причин», — полагает эксперт.

Василий Колташов напомнил, что с момента краха советского блока в Польше не было таких крупных протестных акций. Власти также не выступали против ЕС, который успешно их финансировал.

«Возмущение польских властей, апелляция к закону и праву — это пафос. Почему его не было пять лет назад? Вот такой ядовитой фронды, ядовитого возмущения не было. Просто из-за денег. Плюс польская промышленность неплохо себя чувствовала, ее никто не давил, никто не тушил. То есть вот этот конфликт возник на такой почве», — не сомневается экономист.

Чем закончится конфликт?

По мнению руководителя Центра политэкономических исследований, в скором времени Польша, так или иначе, примет новый проект бюджета Евросоюза, чтобы сохранить значительный источник бюджетных средств.

«А где же Польша будет харчеваться? Американцы денег не дают, они сами хотят, чтобы Польша их субсидировала. Потому Польша должна закупать более дорогой американский газ вместо дешевых аналогов», — подчеркнул Колташов.

Если Варшава продолжит «дерзить», то реакция ЕС не заставит себя ждать. Сообщество также окажет давление, обвинив страну в несоблюдении европейских ценностей, как это произошло с Венгрией.

«Еврократия объявит, что из-за вашего идиота [экс-президента] Леха Качиньского, вашей ненормальности, пренебрежения интересами Европы — пафосно так все обставят — мы вам столько денег уже давать не будем. С другой — это может сыграть на пользу администрации страны, которая скажет: “Вот видите, мы же вам говорили, что Европа — это барахло. Смотрите, как они себя ведут”», — выразил мнение собеседник издания.

В свою очередь Венгрия утихнет так же скоро, как и Польша, поскольку самостоятельно выйти из ЕС она не сможет. По словам Колташова, Будапешту нужна «команда», поиск которой, впрочем, сильно затруднен. В частности, большинство стран, обсуждавших бюджет ЕС, призвали Варшаву и Будапешт отказаться от вето. Среди них — Италия и Германия.

Officials from #Czech Republic and #Slovakia keen to make it clear they want nothing to do with the fight with the EU started by #V4 partners #Hungary and #Poland. https://t.co/MYVuZCcxkl — Tim Gosling (@TGosCEE) November 19, 2020

«Где эта команда на востоке Европы? А уходить куда? Значит, нужно быть в блоке с Россией, значит, Россия должна выйти к границам ЕС. То есть нужно решить украинский вопрос. Но Венгрия в ЕАЭС войти не может, потому что зажата со всех сторон странами, которые просто будут на нее давить экономически», — уверен экономист.

Впрочем, по словам Колташова, крах Евросоюза, о котором говорит Дворчик, неизбежен сам по себе, но по другим причинам.

«Я думаю, что национальная власть Польши падет раньше, чем распадется ЕС. В его распад я верю и считаю, что его ликвидация необходима по другим принципам объединения европейских стран», — подытожил Колташов.

Тем временем тысячи жителей польской столицы вышли на антиправительственные демонстрации. Они протестуют против запрета абортов по причине патологии плода и политики властей в области борьбы с коронавирусом.

Глава МИД страны Мариуш Каминьский заявил, что ведомство не допустит революции в республике.