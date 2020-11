Польша пригрозила Евросоюзу распадом и попросила у него денег

Эксперты считают, что Варшава выступила с критикой ЕС, чтобы успокоить протестные волнения в стране.

В Польше заявили, что поведение стран Запада, которые пытаются навязать свою волю, ведет к распаду Европейского союза. Такое мнение выразил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.

Эксперты назвали прогноз польских властей «пафосом», нужным для того, чтобы разрешить собственный внутренний кризис.Что возмутило Польшу в ЕС, разобралась «Политика Сегодня».

Чем недовольна Польша?

Власти Венгрии и Польши наложили вето на новый проект бюджета Евросоюза на 2021-2027 года. Кроме того, Будапешт и Варшава «забраковали» дополнительный фонд, который предназначен для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Позже к ним присоединилась Словения.

This headline repeats a lie. The EU is not 'punishing' PL and HU for their conservative policies. They are requiring those two countries to abide by the law. Orban and Kaczynski are throwing up smoke, trying to create a culture war where there is none. https://t.co/CeEa8VJUdl