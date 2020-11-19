Лавров заявил, что Россия не нарушала договоренностей по Карабаху

Российская сторона не нарушала своих обязательств по ОДКБ на фоне урегулирования ситуации с Нагорным Карабахом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российская сторона не нарушала своих обязательств по ОДКБ на фоне урегулирования ситуации с Нагорным Карабахом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Все обвинения на этот счет можно назвать нечистоплотными и некомпетентными, подчеркнул министр. Кроме того, он отметил, что некоторые аналитики напрямую обвиняют РФ в якобы нарушении Договора о коллективной безопасности. Все те, кто придерживается подобного мнения, подчеркнул Лавров, являются "политически неграмотными и юридически необразованными" людьми.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали соглашение о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Таким образом, Баку получит три района, контролируемые Ереваном. Российская сторона, в свою очередь, получила возможность разместить вдоль линии соприкосновения свой миротворческий контингент.