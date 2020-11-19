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15:42   19 Ноября 2020
Политика

Лавров заявил, что Россия не нарушала договоренностей по Карабаху

Лавров заявил, что Россия не нарушала договоренностей по Карабаху

Российская сторона не нарушала своих обязательств по ОДКБ на фоне урегулирования ситуации с Нагорным Карабахом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Все обвинения на этот счет можно назвать нечистоплотными и некомпетентными, подчеркнул министр. Кроме того, он отметил, что некоторые аналитики напрямую обвиняют РФ в якобы нарушении Договора о коллективной безопасности. Все те, кто придерживается подобного мнения, подчеркнул Лавров, являются "политически неграмотными и юридически необразованными" людьми.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали соглашение о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Таким образом, Баку получит три района, контролируемые Ереваном. Российская сторона, в свою очередь, получила возможность разместить вдоль линии соприкосновения свой миротворческий контингент.

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#россия #лавров #одкб #нагорный карабах

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