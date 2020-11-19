Сторонники Трампа разоблачили всемирный заговор «великой перезагрузки»

Конспирологи утверждают, что элиты давно спланировали пандемию, чтобы навязать массам свой глобальный контроль

Теория заговора о происхождении COVID-19 обрела вторую жизнь. В понедельник словосочетание «Великая перезагрузка» стало одним из самых упоминаемых в англоязычном сегменте сети. Сторонники теории, преимущественно националистических взглядов, утверждают, что мировые элиты давно спланировали пандемию, чтобы навязать массам свой глобальный контроль и только президент США Дональд Трамп может сорвать этот коварный план. Об этом сообщает The New York Times.

Подобные подозрения у пользователей появились, когда британский принц Чарльз и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб объявили о планах обсудить с мировыми лидерами изменение климата и способы восстановления экономики, пострадавшей от коронавируса. Встреча была названа «Великой перезагрузкой», что стало зацепкой для конспирологов.

Клаус Шваб рассуждал о том, что недостатки имеющихся общественных систем влекут за собой «перестройку» всех граней современного общества, включая мышление и поведение людей. Также Шваб добавил, что необходимо создать новый общественный договор, который будет сосредоточен на равенстве.

«Кризис COVID-19 показал нам, что наши старые системы больше не подходят для 21 века. Он обнажил фундаментальное отсутствие социальной сплоченности, справедливости, инклюзивности и равенства. Сейчас исторический момент, время не только для борьбы с вирусом, но и для формирования системы для посткороны» , — сказал Шваб.

Помимо призыва для формирования новой системы, верящие в заговор мировых элит обратили внимание на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо. На сентябрьском заседании ООН он рассказал о «великой перезагрузке» и произнес фразу «лучше построить заново», которую пользователи сети расценили как подтверждение своей теории, а также нашли связь между словами премьера и кандидатом в президенты США Джозефом Байденом, который использовал такой же лозунг в своей избирательной компании.

Ранее Обама пожаловался на американцев, верящих в сатанизм среди Демократов.