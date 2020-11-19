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15:16   19 Ноября 2020
Политика

Администрация президента США начала устанавливать контакт со штабом Байдена

Администрация президента США начала устанавливать контакт со штабом Байдена

Бывшие и нынешние сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа начали устанавливать контакты с командой демократа Джо Байдена, пишут американские СМИ.

Один из экс-сотрудников администрации Трампа рассказал телеканалу CNN, что установление диалога рассматривается как "возложение долга перед страной". Беседы сторон описаны не очень подробно. Однако это может помочь досрочно объявившему о победе Байдену понять, какие проблемы есть при вступлении в должность главы государства, утверждают источники.

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