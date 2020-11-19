Ограничения из-за коронавируса. Актуальное по России

Какие меры введены в обеих столицах и других регионах России из-за пандемии коронавируса.

В Центре экономических исследований прогнозируют, что число заражений коронавирусом в России начнет снижаться в конце ноября. Пока же цифры растут (на 19 ноября зарегистрировано 32 610 заболевших). Ситуация заставляет власти в каждом регионе вводить новые ограничения. «Политика Сегодня» собрала актуальные антикоронавирусные меры для жителей Москвы, Петербурга и других регионов.

Ограничения в Москве

Московские власти решили ужесточить ограничения после установленного 9 ноября антирекорда — 6897 заболевших. Для сравнения, в марте этого года, когда специалисты говорили про «разгар пандемии», в день прибавлялось по две-три тысячи человек. В мае и эти цифры начали уменьшаться.

После таких показателей мэр Сергей Собянин решил ввести новые ограничительные меры.

Так, учащиеся всех столичных колледжей и вузов перешли на дистанционное обучение. Столичные власти призвали студентов и школьников оставаться дома и заблокировали их транспортные карты.

С 13 ноября все кафе и рестораны перестали работать в ночное время (с 23:00 до 06:00). К ним присоединились караоке, боулинги, дискотеки и ночные клубы. Без временных ограничений на работу остались лишь службы доставки.

Кинотеатры должны принимать меньше зрителей: во время сеанса зал разрешается заполнять не больше, чем на 25%. Музеи и музеи-заповедники закрылись. Все выставки, тренинги, вернисажи и презентации Сергей Собянин настоятельно рекомендовал проводить в онлайн-режиме. Ограничения коснулись и спортивных мероприятий: чтобы их провести, организаторам теперь нужно получить одобрение от Департамента спорта Москвы и управления Роспотребнадзора.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом среди самых маленьких, мэр постановил приостановить работу детских лагерей и развлекательных центров, а также детских комнат и уголков в торгово-развлекательных комплексах.

На открытом воздухе развлекательные мероприятия проводить можно.

Ограничения в Санкт-Петербурге

Следом за Москвой подобные меры приняли и в Петербурге. Губернатор Александр Беглов 18 ноября подписал постановление, по которому в Северной столице с 23 ноября вводятся новые ограничения из-за коронавируса.

Так, с понедельника, 23 ноября, все спортивные мероприятия в городе будут проходить без зрителей.

Должно стать меньше посетителей в торговых центрах — закрыты фудкорты и ледовые катки.

Ограничения не коснулись открытых ледовых полян, но для них придумали отдельный свод правил:

«В зоне для катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров такой зоны. При этом для крытых катков дополнительно установлены требования о недопущении массового катания более 30 человек, а также одновременного нахождения в зоне для катания граждан, проходящих спортивную подготовку, и иных посетителей», — говорится в постановлении Беглова.

Также у открытых ледяных катков закроют раздевалки. Хоккеистам и фигуристам санкции не грозят: деятельность профессиональных спортивных клубов ограничения не затронут.

Кинозалы Петербурга теперь работают по московскому примеру: наполняемость зала — не больше 25%. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября 2020 года уже проданы билеты «в большем количестве». Также «ужесточаются требования к детским игровым комнатам при предприятиях общепита». Какие именно ужесточения, в Смольном не пояснили.

Ограничения в регионах

С 27 октября указом Роспотребнадзора обязательный масочный режим действует по всей стране.

На сегодня самые жесткие меры введены лишь в Бурятии: там на две недели закрыты все кафе, рестораны, торговые центры, кинотеатры и прочие общественные места. Некоторые заведения работают на вынос, доставку также не отменили.

Почти во всех российских регионах отменили массовые гуляния на Новый год, которые обычно проходили на главных площадях городов. Ограничения коснулись и свадеб. К примеру, в Новосибирской области, Крыму, Тыве и Ханты-Мансийском автономном округе жених и невеста не могут позвать на торжество никого, кроме родителей. Более строгие ограничения придумали в Оренбургской области: там под запрет попали даже домашние посиделки с друзьями.

В 60 регионах России все заведения общепита теперь не работают по ночам. В Волгоградской области, Краснодарском крае и Чувашии не получится заказать помещение для корпоративов.

Помимо этого, во всех уголках страны людям старше 65 лет советуют сидеть дома и выходить только в случае крайней необходимости (либо за продуктами, если некому оказать помощь). Учебным заведениям советуют перевести всех учащихся на дистанционный режим. Работодателей также просят организовать для части сотрудников работу удаленно.