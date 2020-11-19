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14:55   19 Ноября 2020
Общество

Гребенщикову закрыли въезд на Украину

Гребенщикову закрыли въезд на Украину

Представитель Государственной пограничной службы Украины прокомментировал запрет на въезд на территорию Украины для российского актера Кирилла Гребенщикова.

Согласно тексту сообщения, российский актер прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Минска для участия в съемках телепередачи. Однако сотрудников ведомства заинтересовал факт работы актера на территории Крымского полуострова, который украинская сторона считает своей территорией.

 

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#украина #крым #гребенщиков

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