Гребенщикову закрыли въезд на Украину

Представитель Государственной пограничной службы Украины прокомментировал запрет на въезд на территорию Украины для российского актера Кирилла Гребенщикова.

Представитель Государственной пограничной службы Украины прокомментировал запрет на въезд на территорию Украины для российского актера Кирилла Гребенщикова.

Согласно тексту сообщения, российский актер прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Минска для участия в съемках телепередачи. Однако сотрудников ведомства заинтересовал факт работы актера на территории Крымского полуострова, который украинская сторона считает своей территорией.