США и Украина выступили против проекта России о запрете героизации нацизма

Комитет ООН рассмотрел российский проект резолюции о неприемлемости героизации нацизма и других его проявлений. Соавторами выступили около двух десятков других стран.

Комитет ООН рассмотрел российский проект резолюции о неприемлемости героизации нацизма и других его проявлений. Соавторами выступили около двух десятков других стран.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики".

"Речь идет о проблемах, с которыми государства сталкиваются сегодня не просто регулярно, а постоянно", — рассказал заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Однако представитель США назвал проект резолюции "попыткой легитимизировать дезинформацию со стороны России, которая очерняет соседние государства под циничным прикрытием борьбы с героизацией нацизма". Представитель Украины обвинил авторов резолюции в "использовании Генассамблеи как инструмента для государственной информационной кампании, чтобы прикрыть агрессивную международную политику".

В итоге за документ проголосовали 122 государства, против высказались только США и Украина. В соавторах документа более двух десятков стран.