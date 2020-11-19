Российские миротворцы сопроводили азербайджанских военных из города Шуши

Российские миротворцы сопроводили пять автомобилей с азербайджанскими военными из Шуши. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские миротворцы сопроводили пять автомобилей с азербайджанскими военными из Шуши. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Автомобили с военными Вооруженных сил Азербайджана в сопровождении российского миротворческого патруля покинули город Шуши и направились в Физулинский район, уточнили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также отмечается, что на территорию Нагорного Карабаха за последние сутки вернулись из Армении 1199 беженцев. Всего с момента завершения боевых действий в Нагорный Карабах вернулись более 3 тысяч беженцев, отметили в Министерстве обороны РФ.

Российские миротворцы ведут мониторинг соблюдения режима прекращения огня, обеспечено безопасное перемещение транспорта и населения через Лачинский коридор.