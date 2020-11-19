Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:30   19 Ноября 2020
Весь мир

Обнаруженный у норок в Дании мутировавший коронавирус исчез

Обнаруженный у норок в Дании мутировавший коронавирус исчез

Новый мутировавший вид коронавируса, который недавно обнаружили у норок на датских фермах, скорее всего исчез. Об этом заявили в Минздраве Дании на основании выводов института Statens Serum Institut, который занимается исследованиями инфекционных заболеваний. По данным ведомства, в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения с 15 сентября.

Накануне Управление ветеринарии и пищевых продуктов королевства сообщило, что все норки, зараженные мутировавшим коронавирусом, уничтожены.

"Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет выявления COVID-19», — сообщило ведомство.

Всего истребили животных на 285 фермах.

Ранее власти Дании решили уничтожить 25 тысяч цыплят, а также остановить экспорт мяса и яиц из-за вспышки птичьего гриппа в ЕС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#животные #дания #зоозащита #коронавирус #covid-19 #норки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров