Лукашенко назначил своего экс-помощника министром культуры Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром культуры своего бывшего помощника.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром культуры своего бывшего помощника.

Лукашенко принял решение о назначении Анатолия Маркевича в четверг, 19 декабря. Юрий Бондарь был министром культуры Белоруссии с сентября 2017 года. Причины смены кадров в ведомстве не сообщались. Анатолий Маркевич до назначения министром работал помощником президента республики и выполнял функции инспектора по Брестской области.

Новый глава министерства культуры родился в 1971 году. Маркевич получил педагогическое образование и работал по специальности около 10 лет.