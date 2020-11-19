14:11 19 Ноября 2020Политика
Лукашенко назначил своего экс-помощника министром культуры Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром культуры своего бывшего помощника.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром культуры своего бывшего помощника.
Лукашенко принял решение о назначении Анатолия Маркевича в четверг, 19 декабря. Юрий Бондарь был министром культуры Белоруссии с сентября 2017 года. Причины смены кадров в ведомстве не сообщались. Анатолий Маркевич до назначения министром работал помощником президента республики и выполнял функции инспектора по Брестской области.
Новый глава министерства культуры родился в 1971 году. Маркевич получил педагогическое образование и работал по специальности около 10 лет.