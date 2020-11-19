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14:11   19 Ноября 2020
Политика

Лукашенко назначил своего экс-помощника министром культуры Белоруссии

Лукашенко назначил своего экс-помощника министром культуры Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром культуры своего бывшего помощника.

Лукашенко принял решение о назначении Анатолия Маркевича в четверг, 19 декабря. Юрий Бондарь был министром культуры Белоруссии с сентября 2017 года. Причины смены кадров в ведомстве не сообщались. Анатолий Маркевич до назначения министром работал помощником президента республики и выполнял функции инспектора по Брестской области.

Новый глава министерства культуры родился в 1971 году. Маркевич получил педагогическое образование и работал по специальности около 10 лет.

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#белоруссия #министр #культура

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