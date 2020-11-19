Насильник задушил сокамерника-педофила и собирался его съесть

Осужденный за изнасилование Пол Фитцджеральд задушил своего сокамерника-педофила в Восточном Йоркшире.

Осужденный за изнасилование Пол Фитцджеральд задушил своего сокамерника-педофила в Восточном Йоркшире.

По версии следствия, насильник заранее спланировал преступление и подготовил орудие убийства — электрический кабель. Сам Фитцджеральд заявил, что хотел наказать педофила за совершенные преступления, пишет The Mirror.

Он угрожал расправой и другим заключенным. По данным издания, у мужчины диагностировали смешанное расстройство личности, психопатию и расстройство гендерной идентичности. Задушенный педофил был приговорен к 22 годам тюрьмы за многочисленные преступления в отношении несовершеннолетних.