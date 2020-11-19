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14:03   19 Ноября 2020
Происшествия

Насильник задушил сокамерника-педофила и собирался его съесть

Насильник задушил сокамерника-педофила и собирался его съесть

Осужденный за изнасилование Пол Фитцджеральд задушил своего сокамерника-педофила в Восточном Йоркшире.

По версии следствия, насильник заранее спланировал преступление и подготовил орудие убийства — электрический кабель. Сам Фитцджеральд заявил, что хотел наказать педофила за совершенные преступления, пишет The Mirror.

Он угрожал расправой и другим заключенным. По данным издания, у мужчины диагностировали смешанное расстройство личности, психопатию и расстройство гендерной идентичности. Задушенный педофил был приговорен к 22 годам тюрьмы за многочисленные преступления в отношении несовершеннолетних.

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#великобритания #убийство #тюрьма #сокамерники

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