Минздрав не будет выводить аборты из рамок системы здравоохранения

Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации оценила возможность вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации оценила возможность вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования.

Согласно тексту сообщения, в министерстве не считают возможным создание специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения.

Ранее с такой инициативой выступил главный внештатный специалист Минздрава Олег Аполихин.