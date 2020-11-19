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14:02   19 Ноября 2020
Общество

Минздрав не будет выводить аборты из рамок системы здравоохранения

Минздрав не будет выводить аборты из рамок системы здравоохранения

Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации оценила возможность вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования.

Согласно тексту сообщения, в министерстве не считают возможным создание специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения.

Ранее с такой инициативой выступил главный внештатный специалист Минздрава Олег Аполихин.

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#минздрав #аборты #омс

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