14:02 19 Ноября 2020Общество
Минздрав не будет выводить аборты из рамок системы здравоохранения
Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации оценила возможность вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования.
Пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации оценила возможность вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования.
Согласно тексту сообщения, в министерстве не считают возможным создание специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения.
Ранее с такой инициативой выступил главный внештатный специалист Минздрава Олег Аполихин.