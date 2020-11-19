Российские банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче ипотеки

Большое количество отказов по одобрению кредитов зафиксировано в России из-за пандемии коронавируса, отмечает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Большое количество отказов по одобрению кредитов зафиксировано в России из-за пандемии коронавируса, отмечает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В НБКИ подсчитали, насколько снизился уровень одобрения ипотечных заявок. С октября этот показатель упал с 69,6% до 65,3%. Это оказалось рекордным количеством отказов за время пандемии в России.

Условия оценки заемщиков стали строже. За октябрь уровень положительных решений по всем розничным кредитам составил 34%. Кроме того, в течение месяца уровень одобрения по кредитам наличными и кредитным картам снизился до 31.4%. Однако в начале распространения коронавирусной инфекции процент колебался в районе 25-29%, отмечает РБК.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, российские банки еще не готовы к радикальным переменам во время второй волны пандемии.