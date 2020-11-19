"Должны действовать в рамках наших законов": сенатор о западных ресурсах

Западные сетевые компании не пренебрегают блокировкой российских СМИ, что нарушает принцип свободного доступа к информации. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Западные сетевые компании не пренебрегают блокировкой российских СМИ, что нарушает принцип свободного доступа к информации. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Западные онлайн-платформы продолжают цензурировать некоторые российские СМИ. Сенатор Пушков напомнил, как зарубежные интернет-гиганты неоднократно блокировали информацию, которая не совпадает со взглядами их владельцев. Одним из примеров является материал о гибели Boeing MH17, который заблокировали Google и YouTube. Член Совфеда призвал Роскомнадзор использовать инструменты, с помощью которых можно предотвратить цензурирование российских СМИ.

"Должны действовать в рамках наших законов", — поделился Пушков с "ПолитЭкспертом".

По мнению сенатора, зарубежным сетевым компаниям нужно предписать правила поведения в России. Необходимо понимать, что они должны действовать в рамках российского законодательства.