Представитель ЕС заявил, что нужно возобновить переговоры о статусе НКР

Статус Нагорного Карабаха необходимо определить в ходе переговорного процесса, заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель.

Статус Нагорного Карабаха необходимо определить в ходе переговорного процесса, заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к возобновлению переговоров для долгосрочного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и определения его будущего статуса.