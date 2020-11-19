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13:59   19 Ноября 2020
Политика

Представитель ЕС заявил, что нужно возобновить переговоры о статусе НКР

Представитель ЕС заявил, что нужно возобновить переговоры о статусе НКР

Статус Нагорного Карабаха необходимо определить в ходе переговорного процесса, заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к возобновлению переговоров для долгосрочного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и определения его будущего статуса.

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