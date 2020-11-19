13:59 19 Ноября 2020Политика
Представитель ЕС заявил, что нужно возобновить переговоры о статусе НКР
Статус Нагорного Карабаха необходимо определить в ходе переговорного процесса, заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель.
Статус Нагорного Карабаха необходимо определить в ходе переговорного процесса, заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к возобновлению переговоров для долгосрочного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и определения его будущего статуса.