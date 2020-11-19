Снежный циклон устроил режим ЧС во Владивостоке

Без электроэнергии остались 90 тысяч жителей города.

Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за бушующей ледяной стихии. Во время снежного циклона в городе массово отключили электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Сообщается, что объявление режима ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий урагана. Сейчас администрация Владивостока делает все необходимое, чтобы восстановить жизнедеятельность города, к работе привлечены все службы.

Вместе с тем из-за непогоды без электроэнергии остались более 90 тысяч местных жителей, часть домов находится без отопления.

В настоящий момент городская дорожная служба очищает дороги, распиливает упавшие деревья. Прогнозы синоптиков неутешительны: ожидается ухудшение погодных условий.

Погода начала портиться в минувшую среду, 18 ноября. За последние сутки ситуация усугубилась. Во Владивостоке повсеместно падают обледеневшие деревья и провода, дороги и тротуары очень скользкие.

Ранее режим ЧС введи в Артемовском городском округе.

Глава Приморья Олег Кожемяко призвал жителей по возможности оставаться дома, не водить детей в школы и детские сады.