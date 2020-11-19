Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:53   19 Ноября 2020
Общество

Стало известно, какая группа людей реже болеет коронавирусом

Стало известно, какая группа людей реже болеет коронавирусом

Аллергики меньше остальных рискуют заболеть коронавирусной инфекцией нового типа из-за особенностей рецепторного аппарата.

Рецепторный аппарат аллергиков устроен таким образом, благодаря которому они меньше других восприимчивы к частицам коронавируса. Об этом сообщила врач-аллерголог, доктор медицинских наук и заведующая отделением аллергологии клиники ФИЦ питания и биотехнологии Вера Ревякина в ходе пресс-конференции.

По данным оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, в России COVID-19 подхватили 2 015 608 граждан за время пандемии. Скончались с вирусом 34 850 человек, вылечились — 1 526 656 россиян.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров