Правительство определило новый порядок выплат больничных и пособий по материнству

Теперь их будут перечислять напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

Правительство России вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь их будут перечислять напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

Схема уже внедрена в ряде регионов России, а с 2022 года она заработает по всей стране, рассказал Мишустин в ходе заседания правительства в четверг, 19 ноября.

«Более того — перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно», — сказал он.

Преимущество нового порядка оформления в том, что люди будут быстрее получать выплаты, а у работодателей будет меньше бумажной волокиты, подчеркнул премьер. Кроме того, территориальные органы Фонда будут проверять правильность всех начислений.

«Это поможет сберечь человеку время, и силы и, как это часто бывало при оформлении документов, нервы», — сказал Мишустин.

Процесс перехода на новую схему начался 2012 году. За это время, по данным на июль 2020 года, в пилотном режиме к нему присоединились 77 из 85 субъектов РФ. Со 2 июля, пилотный проект был запущен в Башкирии.

Последние регионы, которые должны присоединиться к этой системе — Москва, Петербург, Краснодарский и Пермский края, Свердловская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ.