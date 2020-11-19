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13:40   19 Ноября 2020
Происшествия

Микроавтобус протаранил цепочку из протестующих в Армении

Микроавтобус протаранил цепочку из протестующих в Армении

Водитель фургона влетел в толпу протестующих в Ереване. Минимум три человека пострадали.

Протестующие перегородили проезжую часть в центре города. Они выстроились в живую цепь на пешеходном переходе, взявшись за руки. Водитель микроавтобуса не стал церемониться с демонстрантами. Он протаранил толпу. Минимум три человека оказались под колесами. О состоянии пострадавших не сообщается.

Люди вышли на митинги в Ереване, требуя отставки премьера Армении. Они выстраиваются в живые цепи и перекрывают дороги по всей столице. Ситуация остается крайне напряженной.

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#армения #протест #ереван

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