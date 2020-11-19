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13:24   19 Ноября 2020
Политика

Путин прокомментировал претензии граждан к государству

Путин прокомментировал претензии граждан к государству

Президент России Владимир Путин рассказал о своей позиции по поводу претензий граждан к государству.

По словам российского лидера, у людей всегда много претензий к руководству страны. Большинство из них обоснованные, считает Путин. Президент также отметил необходимость стремления к выполнению обязательств, данных народу. Об этом он заявил на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

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