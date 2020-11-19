Путин прокомментировал претензии граждан к государству

Президент России Владимир Путин рассказал о своей позиции по поводу претензий граждан к государству.

Президент России Владимир Путин рассказал о своей позиции по поводу претензий граждан к государству.

По словам российского лидера, у людей всегда много претензий к руководству страны. Большинство из них обоснованные, считает Путин. Президент также отметил необходимость стремления к выполнению обязательств, данных народу. Об этом он заявил на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.