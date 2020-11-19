Прилетевший из США Степан Джигарханян посетит могилу отца

Степан Джигарханян прилетел в российскую столицу из США, чтобы посетить могилу отца.

Степан Джигарханян прилетел в российскую столицу из США, чтобы посетить могилу отца.

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна не успел на похороны, но в ближайшее время посетит Ваганьковское кладбище, где актера похоронили рядом с его дочерью.

"Да, я в Москве. Все, что полагается сделать в таком случае, уже делается", — сказал Степан журналистам ФАН.

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября на 86-м году жизни. Во вторник в его театре прошла церемония прощания, после чего народного артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.