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13:19   19 Ноября 2020
Общество

Прилетевший из США Степан Джигарханян посетит могилу отца

Прилетевший из США Степан Джигарханян посетит могилу отца

Степан Джигарханян прилетел в российскую столицу из США, чтобы посетить могилу отца.

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна не успел на похороны, но в ближайшее время посетит Ваганьковское кладбище, где актера похоронили рядом с его дочерью.

"Да, я в Москве. Все, что полагается сделать в таком случае, уже делается", — сказал Степан журналистам ФАН.

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября на 86-м году жизни. Во вторник в его театре прошла церемония прощания, после чего народного артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

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#могила #армен джигарханян #Степан Джигарханян

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