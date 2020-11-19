Из монахинь в защитницы геев: история «железной мадам» Нэнси Пелоси

Политическая долгожительница вновь возглавила демократическое большинство в Палате представителей.

Нэнси Пелоси в очередной раз заступила на пост лидера демократического большинства в Палате представителей США. За 33 года службы в американском Конгрессе она стала ярой сторонницей ЛГБТ-движения, инициировала импичмент Дональда Трампа и показательно рвала текст его речи за спиной республиканца при всеобщих аплодисментах.

Вспоминаем, как скромная итальянка, метившая в монахини, стала «мадам спикер» и одной из главных оппонентов Трампа на политической арене Вашингтона.

Католичество и дневник отца

С политикой маленькая Пелоси столкнулась еще в раннем возрасте. Ее отцом был Томас Д'Алесандро – конгрессмен от округа штата Мэриленд, а с 1947 по 1959 год еще и мэр города Балтимор. Он постоянно брал свою дочь на предвыборные собрания. Там Нэнси выполняла функции личного секретаря: в специальный дневник девочка записывала имена и регалии всех политиков, которые оказали какую-либо услугу ее отцу.

Образование Пелоси получила в католическом колледже Святой Троицы в Вашингтоне. Годы обучения оставили свой след: одно время будущий спикер Палаты представителей всерьез раздумывала отречься от всего мирского. Спустя время Нэнси передумала уходить в монастырь. Возможно, стажировка в офисе сенатора от штата Мэриленд Дэниела Брюстера показалась ей более увлекательным и перспективным занятием.

После получения диплома Пелоси вышла замуж и на несколько лет оставила политику. Частые переезды и пятеро детей помогли ей отвлечься. Однако, поселившись в Сан-Франциско, Нэнси завела дружбу с несколькими местными политиками, в том числе и с конгрессменом от штата Калифорния Филиппом Бертоном. Именно он посоветовал молодой Пелоси стать членом Национального комитета Демократической партии от штата. С этого и началась политическая карьера будущей противницы Трампа.

Палата представителей и ЛГБТ

После восьми лет в качестве организатора сборов денег на партийные нужды и общественных мероприятий (в комитете Пелоси занимала административную должность), она задумалась о повышении. Следующей ступенькой стал пост руководителя Национального комитета, но попытка Пелоси занять это кресло в 1985 году не увенчалась успехом.

В Конгресс ярую сторонницу Демпартии привели драматичные обстоятельства. Умер давний друг ее семьи Филипп Бертон, а его жена не стала выдвигать свою кандидатуру на пост конгрессвумен. Вместо этого она посоветовала подающую надежды Нэнси Пелоси. Та согласилась, ведь ей пообещали внушительную поддержку от команды Бертона. К тому же сложно найти более демократический штат в США, чем Калифорния.

С того момента Пелоси работала в комитетах по ассигнованиям и по делам разведки Конгресса, а в 2006 году стала спикером Палаты представителей от демократов. Уже тогда она демонстрировала ярую приверженность идеям демократии, защищала сексуальные и этнические меньшинства. Эта борьба вылилась в заочную пикировку с российским президентом Владимиром Путиным.

В 2013 году в статье для The New York Times российский лидер обозначил основные, на его взгляд, проблемы мировой политики, выступив с позиции традиционных ценностей:

«Мы разные, но, когда мы просим Господа благословить нас, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными».

Нэнси Пелоси незамедлительно ответила на своей странице в Twitter:

«Надеюсь, когда президент Владимир Путин говорит: "Мы не должны забывать, что Бог создал нас равными", он также имеет ввиду геев и лесбиянок в России».

Hopefully, when Pres. #Putin says "we must not forget that God created us equal" he includes gays and lesbians in Russia. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 12, 2013

Импичмент Трампа

Экспертное сообщество называет пиком политической карьеры Пелоси процедуру импичмента Дональда Трампа. 24 сентября 2019 года «мадам спикер» инициировала расследование действий 45-го американского президента, которые, по сообщению анонимного источника, касались давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Из-за напора со стороны демократов штаб Трампа был вынужден опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из которой стало ясно: источник не врал. Республиканец действительно просил украинского лидера «разобраться с Байденами» (его главным оппонентом Джо Байденом и его сыном Хантером), ведь они тесно связаны с Киевом и бизнесом на Украине.

45-ого президента обвинили сразу по двум статьям: «препятствование расследованию Конгресса» и «злоупотребление властью». В феврале 2020 года Трамп был полностью оправдан, но Пелоси все же заявила, что он навсегда останется в американской истории, как «президент с импичментом».

За день до этого Пелоси разорвала речь Трампа после его ежегодного выступления в американском Конгрессе. Входя в зал, глава Белого дома не подал ей руки, поэтому спикер Палаты представителей решила отомстить.

Новый срок

После голосования в виртуальном формате 18 ноября Пелоси вновь стала лидером демократического большинства в Палате представителей США. На брифинге, посвященном ее избранию, журналисты напомнили, что она уже обещала не баллотироваться на этот пост еще раз. 80-летняя Пелоси в ответ рассмеялась:

«Позвольте сказать, когда состоялся тот разговор, было движение к наложению ограничений на исполнение обязанностей руководителя и председателей комитетов. До этого так и не дошло. <…> Мы никогда не думали, что заступим на другой срок. Я рассматриваю это в качестве подарка и не могу дождаться совместной работы с Джо Байденом и подготовки США к переменам в будущем», — сообщила Пелоси.

Нэнси Пелоси сейчас является одной из самых влиятельных женщин-политиков в США, рассказал главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров. По сути, она определяет общий вектор взглядов Демократической партии США. Специалист рассказал, для чего Пелоси потребовалось идти еще на один срок в качестве спикера.

«От того, как скажет и подумает Нэнси Пелоси, в Демпартии очень многое зависит. К ней прислушиваются и демократы-консерваторы, и демократы левого направления. Ее точка соприкосновения с Джо Байденом – это диалог с республиканцами, который она вполне может наладить. Она нужна Демпартии для того, чтобы помочь Байдену объединять страну после его победы. У нее огромный опыт работы с республиканцами, которые поддерживают Трампа. И поэтому она приняла решение остаться в Палате представителей», — объяснил американист.

Помимо Пелоси на новый срок также останутся ее высшие заместители: Джим Клайберн и Стени Хойер. Им 80 и 81 год соответственно.