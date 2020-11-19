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13:26   19 Ноября 2020
Россия

Число самозанятых в России ежедневно увеличивается на 5 тысяч человек

Число самозанятых в России ежедневно увеличивается на 5 тысяч человек

Статус самозанятого оказался востребованным у россиян. Ежедневно в этом качестве регистрируются по пять тысяч человек. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил глава Федеральной Налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

По его словам, на сегодня в России в качестве самозанятых зарегистрировано 1,3 миллиона человек.

С лета 2020 года перейти на специальный налоговый 9самозанятые) режим могут жители всех регионов РФ. Они получают возможность легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность. Самозанятые платят налоги только по льготной ставке. При этом не нужно заполнять никаких деклараций - все делается автоматически, через приложение.

 

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