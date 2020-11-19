Лидер «Справедливой России» предложил изменить пенсионную систему

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что России необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, поскольку пенсионная реформа провалилась. По его словам, средняя страховая пенсия в стране едва превышает прожиточный минимум.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что России необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, поскольку пенсионная реформа провалилась. По его словам, средняя страховая пенсия в стране едва превышает прожиточный минимум.

С накопительными выплатами пожилым россиянам ситуация еще хуже, считает эсер. Так, в 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей.

«Необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же», — цитирует слова Миронова его пресс-служба.

Политик считает, что такая система снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, а также урежет все нецелевые расходы и даст пенсионерам твердые гарантии.

Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Она предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Реформа не должна коснуться граждан, которые заняты на тяжелых работах. Также она предусматривает ряд льгот для медицинских работников, педагогов и представителей некоторых других специальностей, но затрагивает большую часть россиян.