Бабицкий предупредил Украину о последствиях ареста российских самолетов

Если украинские власти действительно начнут арестовывать самолеты российских авиалиний за полеты в Крым, Россия ответит на это арестом имущества и бизнес-активов украинских чиновников и олигархов на территории полуострова

Если украинские власти действительно начнут арестовывать самолеты российских авиалиний за полеты в Крым, Россия ответит на это арестом имущества и бизнес-активов украинских чиновников и олигархов на территории полуострова. Таким образом действия Киева в первую очередь повлекут неприятности для него самого.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий.

О том, что Киев, угрожая арестовывать летающие в Крым самолеты, провоцирует Россию на ответные меры, ранее заявил постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. По его словам, украинские олигархи, чья собственность в Крыму будет арестована российскими властями в ответ на арест самолетов, сами найдут, чем «отблагодарить» собственные власти.

Напомним, еще в сентябре текущего года украинская прокуратура так называемой Автономной Республики Крым сообщила общественности, что украинский суд по ее ходатайству «арестовал 65 воздушных судов-нарушителей», под которыми ведомство имело в виду пассажирские самолеты российских авиалиний, выполнявшие рейсы в Крым.

Однако «сенсационная новость», как отмечает Бабицкий, на деле оказалась обычным блефом, так как у Украины просто нет никакой возможности подвергать аресту российские самолеты за пределами своей территории. Также никакой «Автономной республики Крым» не существует в природе, подчеркивает журналист.

Единственное, что мог бы сделать Киев, желая отомстить России за присоединение полуострова Крым, это пожаловаться международным авиарегуляторам на «незаконные», по его мнению, авиаперелеты. Но практика показывает, что в случае территориальных конфликтов международные авиарегуляторы обычно не встают на чью-либо сторону.

Украина уже на протяжении долгого времени пытается ввести санкции против российских авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Крым. Киев принял решение «закрыть» небо над полуостровом еще в марте 2014 года, и с того времени «Украэрорух» отмечает все случаи нарушения и по каждому из них выписывает штраф. К концу 2019 года общая сумма выписанных штрафов достигла 13 миллиардов гривен – примерно 550 миллионов долларов. Однако, никто, конечно, и не думает, выполнять подобные вздорные претензии, отмечает Бабицкий.

Даже, если Украина смогла бы на международном уровне обосновать свои обвинения в адрес российских авиаперевозчиков, очень маловероятно, что это привело бы к аресту воздушных судов.

«Дело в том, что российские авиакомпании не являются собственниками большинства воздушных судов — они берут их в аренду или лизинг у западных компаний. А те будут агрессивно отстаивать права на свое имущество, поскольку оно приносит им прибыль», — объясняет Бабицкий.

К тому же из-за пандемии коронавируса рынок авиационных перевозок и так оказался в глубоком кризисе.

Обычно в подобных случаях такие национальные регуляторы как IATA Международная ассоциация воздушного транспорта и ICAO Международная организация гражданской авиации придерживаются нейтралитета.

В качестве примера Бабицкий напомнил о том, что независимость Северного Кипра признает только Турция, и это не мешает турецким авиакомпаниям на протяжении многих лет совершать туда полеты.

Также и симферопольскому аэропорту, несмотря на все украинские санкции, был сохранен международный код ICAO (SIP), необходимый для регулярного авиасообщения. Однако в 2006 году ICAO отменила международный код для аэропорта Сухуми, что до сих пор является главным препятствием для возобновления регулярных полетов в столицу Абхазии.

Учитывая это, правительство Крыма считает необходимым принять по отношению к Украине ответные меры, так как понимает, что теоретически претензии Киева могут быть использованы в качестве дополнительного рычага для экономического давления на Россию, отмечает Бабицкий.

«Хотя глава Крыма и назвал наложенные Киевом аресты «жестом бессильной злобы», но полностью исключать вероятность удовлетворения решения украинского суда нельзя, хотя она и является крайне низкой. Есть прецеденты», — пишет журналист.

У украинских олигархов и высокопоставленных чиновников еще остались интересы в Крыму, которые им было бы жалко потерять. Несмотря на то, что часть активов из-за отказа платить налоги, уже перешла в собственность государства, множество пансионатов, земельных участков, предприятий и торговых сетей, которые прошли перерегистрацию и были переписаны на граждан РФ, по-прежнему являются собственностью украинских политиков и крупных бизнесменов.

«Олег Царев в своих интервью рассказывал, что, когда он привез детей на отдых в Евпаторию, узнал, что подавляющее число владельцев пансионатов, санаториев и домов отдыха — это высокопоставленные представители украинского госаппарата, которых он хорошо знает», — напоминает Бабицкий.

В число скрытых собственников крымских активов, по его словам, входят Юрий Луценко, Татьяна Черновол, Ринат Ахметов, Андрей Сенченко, Юрий Косюк, Геннадий Буткевич.

В заключение журналист отмечает, что кончено, закон не позволяет просто так отбирать активны. Но значительная часть этих объектов была приобретена украинскими олигархами на внеконкурсной основе, по заниженным ценам и в результате других сомнительных сделок.

Властям Крыма ничего не стоит инициировать расследование того как были приобретены те или иные объекты, и доказать мошенничество при проведении сделок. Тогда собственность украинских олигархов автоматически перейдет в собственность государства. Именно это имел в виду Мурадов, говоря об ответных мерах России, если Киев продолжит угрожать ей арестом самолетов.