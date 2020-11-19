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12:55   19 Ноября 2020
Политика

Песков заявил о необходимости противодействия цензуре в интернете

Песков заявил о необходимости противодействия цензуре в интернете

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разработку механизмов противодействия цензуре на иностранных IT-платформах.

Согласно тексту сообщения, такие меры необходимы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта. Песков также пояснил, что государство должно соответствующе реагировать на ущемление интересов российских пользователей в интернет-пространстве.

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#песков #интернет #цензура

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