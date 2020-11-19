Песков заявил о необходимости противодействия цензуре в интернете

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разработку механизмов противодействия цензуре на иностранных IT-платформах.

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разработку механизмов противодействия цензуре на иностранных IT-платформах.

Согласно тексту сообщения, такие меры необходимы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта. Песков также пояснил, что государство должно соответствующе реагировать на ущемление интересов российских пользователей в интернет-пространстве.